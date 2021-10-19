На Урале 93% коечного фонда занято больными коронавирусной инфекцией

На Урале 93% коечного фонда занято больными коронавирусной инфекцией
Фото: Pixabay

Владимир Якушев проинформировал, что из 27 тысяч коек в медучреждениях занято более 90%. Об этом говорится на сайте полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе.

Во время проведения оперативного совещания с главными федеральными инспекторами регионов полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе (УФО) Владимир Якушев обсудил темы, связанные с распространением COVID-19, вакцинации и загруженности больничного фонда.

В федеральном округе отмечены случаи среднетяжелого, тяжелого и крайне-тяжелого течения болезни. Усугубляют ситуацию сезонные заболевания гриппа и ОРВИ. В медицинских учреждениях из 27 тысяч коек 93% заняты.

Якушев считает, что необходимо сфокусироваться на профилактических мерах. Он также отметил, что «крайне плохо» соблюдает масочный режим.

«Необходимо активизировать проверочные мероприятия и добиваться неукоснительного выполнения правил», — добавил полпред.

По его словам, за прошедшую неделю в УФО первым компонентом вакцин привились 52 тыс. человек. Больше всего привитых в Челябинской и Свердловской областях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в шести регионах России эпидемическая ситуация с ковидом остается напряженной, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он выразил мнение, что в этих регионах необходим индивидуальный подход при введении антиковидных мер.

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