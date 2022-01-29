Байден сообщил о скорой переброске войск в Восточную Европу

Джо Байден заявил о переброске войск США в Европу и страны НАТО в ближайшее время. Фото: скриншот Instagram

Джо Байден заявил о переброске войск США в Европу и страны НАТО в ближайшее время. Фото: скриншот Instagram

Часть военнослужащих США в ближайшее время может отправиться на усиление в Восточную Европу. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

Президент США не уточнил сколько именно солдат будет переброшено, но отметил, что число военнослужащих, отправляемых в регион, будет небольшим, передает Reuters.

«В ближайшее время я направлю войска в Восточную Европу и в страны НАТО», — сказал Байден.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент США Джо Байден подтвердил возможное введение санкций в отношении российского коллеги Владимира Путина. Байден отметил, что причиной введения США ограничений в отношении лично Путина может стать эскалация вокруг Украины.

Напомним, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, если в США введут предполагаемые санкции в отношении России, отношения между странами могут быть прекращены.