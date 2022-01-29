Байден сообщил о скорой переброске войск в Восточную Европу

Байден сообщил о скорой переброске войск в Восточную Европу
Джо Байден заявил о переброске войск США в Европу и страны НАТО в ближайшее время. Фото: скриншот Instagram

Часть военнослужащих США в ближайшее время может отправиться на усиление в Восточную Европу. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

Президент США не уточнил сколько именно солдат будет переброшено, но отметил, что число военнослужащих, отправляемых в регион, будет небольшим, передает Reuters.

«В ближайшее время я направлю войска в Восточную Европу и в страны НАТО», — сказал Байден.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент США Джо Байден подтвердил возможное введение санкций в отношении российского коллеги Владимира Путина. Байден отметил, что причиной введения США ограничений в отношении лично Путина может стать эскалация вокруг Украины.

Напомним, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, если в США введут предполагаемые санкции в отношении России, отношения между странами могут быть прекращены.

Джо Байден США


 

Новости партнеров
Гинцбург:
Гинцбург: "омикрон" не поможет выйти из пандемии коронавируса
Родственники утонувшей на Крещение женщины рассказали подробности произошедшего
Родственники утонувшей на Крещение женщины рассказали подробности произошедшего
Федосеева-Шукшина сбежала из пансионата: виновата ли дочь и при чем здесь Бари Алибасов
Федосеева-Шукшина сбежала из пансионата: виновата ли дочь и при чем здесь Бари Алибасов
В Ленобласти ужесточили антиковидные ограничения
В Ленобласти ужесточили антиковидные ограничения
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Байден сообщил о скорой переброске войск в Восточную Европу
Вирусолог раскрыл причину быстрого распространения «омикрона»
Тело утонувшей на Крещение в проруби женщины нашли с помощью подводных камер
ЕС выразил сожаление после решения России расширить санкционный список для союза
Пулково работает без отмен и задержек 29 января
Пенсионерам в РФ с 1 января положены льготы, но о них умалчивают
Минздрав: подростки хорошо переносят вакцинацию от COVID-19
Гинцбург назвал причину появления нового коронавируса NeoCov в ЮАР