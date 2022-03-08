Российские регионы возобновляют оказание плановой медпомощи

Ряд российских регионов возвращает плановую медпомощь, а также возобновляет диспансеризацию и профилактические медосмотры. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Ряд российских регионов возвращает плановую медпомощь, а также возобновляет диспансеризацию и профилактические медосмотры. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Улучшение эпидемиологической обстановки позволило возобновить оказание плановой медицинской помощи и диспансеризацию в ряде российских регионов.

В первую неделю марта плановая помощь стала доступна для пациентов в Ростовской, Владимирской, Томской, Липецкой областях.

Как сообщили «Известия», в Ленинградской области сохранилась лишь часть ограничений: за помощью разрешили обращаться детям и некоторым категориям пациентов, при этом поликлиникам дали возможность самостоятельно принимать решение об оказании помощи в случае угрозы для жизни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около 97% пациентов, госпитализированных с подтвержденным COVID-19, не вакцинированы. Как рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, прививка препаратом «Спутник V» защищает от госпитализации на 95–96%. А для ревакцинации он рекомендует «Спутник лайт».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ранее сообщалось, что ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.