Япония к маю начнет массово пускать в страну иностранных студентов

На сегодняшний день в Японию не могут попасть более 150 тысяч иностранных студентов. Фото: unsplash

На сегодняшний день в Японию не могут попасть более 150 тысяч иностранных студентов. Фото: unsplash

Японские власти к маю 2022 года намерены смягчить ковид-ограничения и начать массово пускать в страну иностранных студентов.

Как сообщает газета Nikkei, в связи с этим правительство Японии также планирует отменить действующий дневной лимит в 7 000 человек на въезд в страну.

На сегодняшний день из-за действующих ограничений, направленных на борьбу с COVID-19, в Японию не могут попасть более 150 тысяч иностранных студентов, в том числе те, у кого есть японская студенческая виза.

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