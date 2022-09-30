В Петербурге выявили 1836 новых случаев коронавируса

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в Северной столице 1836 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 195 человек, выздоровели – 4053, умерли – 18. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 756 476 местных жителей, вылечились — 1 697 531 человек, а общее число жертв достигло 35 253. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 3341 человека. Третье место у Самарской области, в которой за сутки заболели 1782 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам назвали преимущества назального метода вакцинации «Спутником V».