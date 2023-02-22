Государственные сайты Петербурга снова работают

Очередной сбой государственных ресурсов Санкт-Петербурга произошел сегодня, 22 февраля. Недоступны стали сайты комитетов городского правительства, портал «Наш Санкт-Петербург», а также городской портал государственных услуг Санкт-Петербурга. К 17:30 проблемы удалось исправить.

В первой половине дня в сети стала появляться информация о том, что официальный сайт администрации Санкт-Петербурга и ряд других городских ресурсов перестал работать после 13:00. Проверка Gazeta.spb подтвердила эти сведения: перейти на сайты действительно не представлялось возможным – пользователю выдавало сообщение об ошибке «502 Bad Gateway».

На странице портала «Санкт-Петербург госуслуги» пользователей предупредили, что из-за технических работ «в течение короткого времени отдельные страницы могут быть недоступны».

К настоящему времени все сервисы работают в штатном режиме.

Ранее Gazeta.spb уже рассказывала о том, что в Роскомнадзоре опровергли ограничения работы «Википедии».