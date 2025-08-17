В Петербурге возбудили уголовное дело после инцидента в парке 300-летия

В Санкт-Петербурге начато уголовное расследование по факту серьезного происшествия, которое случилось в популярном городском парке с участием ребенка.

Четырнадцатого августа в скейт-парке, расположенном на территории парка 300-летия Петербурга, произошло столкновение: девятилетний мальчик на самокате столкнулся с неустановленным мужчиной на велосипеде. В результате инцидента ребенок получил обширные повреждения, включая закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и множественные переломы костей лица. Пострадавшего оперативно госпитализировали в детский клинический центр имени Раухфуса, где его состояние было оценено как тяжелое.

На следующий день, 15 августа, правоохранительные органы возбудили уголовное дело, квалифицировав случившееся по статье, касающейся нарушения правил обеспечения безопасного функционирования транспорта.

Как сообщает «Фонтанка», данный инцидент ранее уже привлек внимание общественности, когда родители пострадавшего мальчика искали свидетелей.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства и личность велосипедиста, который скрылся с места происшествия. В парке 300-летия Петербурга усилены меры предосторожности, а администрация скейт-парка призывает всех посетителей к строгому соблюдению установленных правил для предотвращения подобных случаев. Городские власти контролируют ситуацию.