В воскресение в аэропорту Пулково задержаны 9 рейсов и 2 отменено

Воздушная гавань Санкт-Петербурга сталкивается с существенными нарушениями в полетном графике, затрагивающими множество рейсов.

В аэропорту Пулково задерживаются девять пассажирских авиарейсов, а еще два маршрута полностью аннулированы. Причины этих масштабных сбоев в работе воздушной гавани пока остаются неустановленными.

Отменены вылеты самолетов по ряду направлений: в Москву (три рейса), Хабаровск с промежуточной посадкой в Екатеринбурге, а также в Самару, Ош, Киров и Барнаул. Эти рейсы обслуживались различными перевозчиками, включая «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии» и другие компании. Дополнительно аннулированы два международных рейса — в Ереван, выполняемый FlyOne Armenia, и в Энфиду-Хаммамет, оператором которого являлась Express Air.

Отмечено, что утром 16 августа также фиксировались задержки для воздушных судов, направляющихся в Махачкалу, Сочи, Баку (обслуживался авиакомпанией «Аэрофлот»), Минеральные Воды, а также в Калининград (рейс «Победы»), Хабаровск (через Екатеринбург) и Душанбе (оператор — «Уральские авиалинии»). Кроме того, был отменен вылет в Иваново, который должна была осуществить компания Ikar.