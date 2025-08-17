В МВД предостерегли россиян о взломе аккаунтов для мошенничества

МВД предупреждает: злоумышленники активно используют взломанные аккаунты в социальных сетях для хищения персональных данных и проведения финансовых махинаций.

Киберполиция сообщает, что при получении доступа к чужому профилю мошенники в первую очередь изучают переписку, контакты и личные заметки. Их задача — собрать конфиденциальную информацию, такую как номера телефонов, электронную почту, даты рождения, сведения о родственниках и местах работы. Эти данные становятся базой для последующих атак на жертву и ее круг общения.

Помимо этого, как передает ТАСС, взломанные страницы могут быть использованы для публикации оскорбительного, провокационного или экстремистского контента от имени владельца, что наносит моральный вред и разрушает репутацию.

Используя доверие контактов и похищенные сведения, преступники инициируют сбор денежных средств, прибегая к схемам вроде срочных просьб о помощи или сообщений о блокировке карт. Через скомпрометированные учетные записи также распространяются вредоносные программы, массовый спам, ведется шантаж с применением компрометирующих материалов и осуществляется взлом связанных сервисов.

В МВД подчеркнули, что полученные данные могут применяться для организации более серьезных правонарушений: вербовки в запрещенные организации, распространения экстремистских материалов, незаконного сбыта веществ или создания обманных схем, включая финансовые пирамиды и фальшивые интернет-магазины.