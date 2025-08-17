Министр Решетников предложил отмечать проблемных клиентов маркетплейсов

Министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил систему маркировки для покупателей маркетплейсов, которые систематически не выкупают свои заказы, с целью поддержки онлайн-продавцов.

Выступая в Ростовской области на встрече с бизнес-сообществом, Решетников обозначил актуальную проблему: некоторые потребители безответственно заказывают продукцию на множество точек выдачи, а затем отказываются от ее получения.

Как сообщает ТАСС, такое поведение усложняет выявление реальных покупателей и случаев недобросовестной конкуренции. Он призвал деловое сообщество сформулировать суть этой проблемы и предложить эффективные пути ее решения.

Министр пообещал провести совместные обсуждения с крупными онлайн-площадками для выработки справедливых практик, рассматривая, к примеру, введение специальных меток для аккаунтов, регулярно не забирающих товары.

Министерство экономического развития готово изучить меры противодействия подобному покупательскому поведению в контексте подготовки к вступлению в силу нового законодательства о платформенной экономике, которое начнет действовать с 1 октября 2026 года.

Решетников подчеркнул, что частые отказы от выкупа приводят к повреждению товаров и значительному росту логистических расходов продавцов. Важно также заранее подготовить нормативную базу и адаптировать информационные системы маркетплейсов к предстоящим изменениям, и Минэкономразвития планирует согласовать все ключевые положения с бизнесом до конца 2025 года.