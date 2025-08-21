В четверг утром в Пулково задерживаются 10 рейсов и один отменен

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга зафиксированы значительные сбои в расписании: 10 вылетов задерживаются, а один рейс полностью отменен.

Согласно данным онлайн-табло, не состоится вылет пассажирского рейса авиакомпании FlyOne Armenia в Ереван. Задержки коснулись направлений в Архангельск (два рейса), Владикавказ, Апатиты, Казань (два рейса), Астрахань, Владивосток (с пересадкой в Екатеринбурге), Самарканд, Москву и Уфу. Эти рейсы обслуживаются различными авиакомпаниями, включая «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Smartavia и «Победу».

Причины текущих нарушений не сообщаются. Отметим, что это не первый подобный случай в августе: 20 числа в Пулково уже было задержано семь и отменено восемь рейсов. Общий ущерб аэропорта от регулярных сбоев в расписании ранее оценивался в 100-150 миллионов рублей.