Центральный архив Петербурга начал переезд на новое место

Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга начал масштабный переезд с прежнего адреса на переулке Пирогова в новое здание на Заневском проспекте.

По данным архивного комитета города, первые партии документов уже доставлены по новому адресу, где будет создан современный архивный центр.

Процесс перемещения архивных фондов требует особой осторожности и тщательной подготовки. Специалисты заранее провели маркировку всех стеллажей и упаковок с документами, чтобы обеспечить полную сохранность исторических материалов и возможность отслеживания их местоположения на каждом этапе переезда.

Как сообщает «Форпост», общий объем перемещаемых документов составляет почти 2,4 миллиона дел, включая фонды Центрального государственного исторического архива и Центрального государственного архива литературы и искусства. Перевозка таких ценных исторических материалов осуществляется с соблюдением всех необходимых мер безопасности и сохранности.