В Кронштадте до конца года откроют новую автостоянку на 198 мест

Новая комфортабельная автостоянка площадью 13,8 тысяч квадратных метров откроется в Кронштадте до конца 2025 года.

По данным пресс-службы Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, парковочная зона разместится рядом с культурным кластером «Остров фортов» и будет рассчитана на 198 машино-мест.

В настоящее время на территории проводятся подготовительные работы, включающие расчистку площадки и подготовку к демонтажу старых инженерных коммуникаций. После завершения этих работ подрядчик приступит к установке систем дождевой канализации, электроснабжения, освещения и видеонаблюдения, а также смонтирует автоматизированную парковочную систему.

Проектом предусмотрено создание 36 специализированных мест для транспортных средств инвалидов и сопровождающих лиц. Въезд на новую парковку будет организован со стороны Цитадельского шоссе. Объект станет логическим продолжением уже действующей автостоянки на 163 места, введенной в эксплуатацию в 2024 году.

Напомним, глава Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев, ранее сообщил о планах по развитию городской транспортной инфраструктуры. В рамках этой программы предполагается расширение сети метрополитена, улучшение маршрутов пригородных электропоездов, а также развитие водного пассажирского сообщения. Кроме того, будут реализованы и другие проекты, направленные на улучшение работы общественного транспорта.