Помощница Селезневой опровергла слухи о плохом самочувствии актрисы

Народная артистка России Наталья Селезнева чувствует себя хорошо, а сообщения о вызове скорой помощи не соответствуют действительности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на помощницу актрисы, за прошедшие сутки медицинские службы не вызывались, а сама артистка находится дома.

Ранее в Telegram-канале Mash распространялась информация о возможных проблемах со здоровьем у 80-летней актрисы, в частности о болях в позвоночнике. Представительница Селезневой категорически опровергла эти сведения, подчеркнув стабильность состояния народной артистки.

Наталья Селезнева, известная по фильмам Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию», продолжает оставаться одной из самых узнаваемых актрис российского кинематографа. За свою карьеру она снялась в более чем 50 кинокартинах и театральных постановках.