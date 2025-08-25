Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн проводит съемки нового клипа в Костюженской психиатрической больнице под Кишиневом.

Как сообщает пресс-служба медицинского учреждения, все работы осуществляются в безопасных условиях с строгим соблюдением институциональных норм и медицинских протоколов.

Администрация больницы подчеркивает, что проект демонстрирует гармоничное сочетание искусства и социальной ответственности. По их словам, учреждение открыто не только для медицинской деятельности, но и для культурных инициатив, что подтверждается сотрудничеством с известным музыкантом.

Историческая больница, основанная в 1895 году, известна своей уникальной архитектурой, созданной Александром Бернардацци и Цалелем Гингером. Часть съемок также проходит в самом Кишиневе, где уже появились первые кадры со съемочной площадки.