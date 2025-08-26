Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели посетителя спортклуба в Петербурге

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал отчет о ходе расследования уголовного дела по факту гибели посетителя спортивного клуба в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в августе текущего года в бассейне одного из фитнес-центров города утонул 53-летний мужчина. В момент происшествия дежурный спасатель и медицинские работники отсутствовали на своих рабочих местах, что не позволило оказать своевременную помощь посетителю.

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по данному факту. Александр Бастрыкин поручил исполняющей обязанности руководителя ведомства Марине Парастаевой представить подробный доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Контроль за исполнением поручения главы Следственного комитета возложен на центральный аппарат ведомства. Расследование инцидента продолжается.