Семья Уэльских готовится к переезду в новый особняк

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми планируют переезд в роскошный особняк Forest Lodge стоимостью 16 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщает The Sun, этот дом может стать для семьи постоянным местом жительства. По мнению королевского биографа Роберта Хардмана, такое решение может вызвать сложности в будущем, когда принц Уильям станет монархом. Традиционно британский король проживает в Букингемском дворце, который является официальной лондонской резиденцией с 1837 года.

Хардман напомнил, что когда королева Елизавета II вступила на престол, премьер-министр Уинстон Черчилль настоял на ее переезде во дворец, несмотря на то, что королевская семья уже обустроилась в Кларенс-хаусе. Эксперт полагает, что если Уильям решит остаться в Forest Lodge, ему предстоит сложный разговор с будущим главой правительства.

Forest Lodge представляет собой историческое здание конца XVIII века с архитектурными элементами грузинской эпохи. На территории особняка находятся бальный зал, теннисный корт, пруд, озеро и конюшни.

Местные жители положительно восприняли новость о возможном переезде королевской семьи. Многие уверены, что их присутствие благоприятно скажется на развитии региона. При этом соседи выражают надежду, что семье удастся сохранить личное пространство.

Переезд Уэльских может стать не только важным событием в их жизни, но и поводом для обсуждения будущих традиций британской монархии.