Госстройнадзор одобрил строительство типографии CCL Kontur в Шушарах

Государственный строительный надзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство производственного комплекса для компании CCL Kontur. Новый объект разместится на территории Отделения Бадаевское в поселке Шушары.

Согласно проектной документации, высота здания составит 16,8 метра при общей площади застройки более 8 тысяч квадратных метров. Представители компании отметили, что новый производственный комплекс позволит значительно увеличить мощности по выпуску самоклеящихся и термоусадочных этикеток для различных отраслей промышленности, сообщает «Деловой квартал – Санкт-Петербург».

Финансовые показатели компании демонстрируют устойчивое развитие. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 6,5 миллиарда рублей при чистой прибыли в 1,5 миллиарда рублей, что на 21,9% превышает показатели предыдущего года. Совокупные активы компании оцениваются в 6,1 миллиарда рублей.

CCL Kontur входит в группу компаний CCL Industries и специализируется на производстве этикеточной продукции для секторов бытовой химии, косметики, фармацевтики, пищевой и алкогольной промышленности, а также нефтехимического комплекса. Реализация нового проекта позволит компании укрепить свои позиции на российском рынке.