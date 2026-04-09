Самые длинные отзывы о жилье пишут в Петербурге

Аналитики Авито Недвижимости изучили 750 тысяч отзывов, оставленных за последний год владельцами и арендаторами на дома и жилые комплексы, и выяснили, что средняя оценка по России составляет 4,55 балла, причём 75% респондентов ставят пятёрки и 15% – четвёрки.

Опрос платформы среди 10 000 совершеннолетних россиян (март 2026 года) показал, что 50% граждан готовы поделиться отзывом о доме или ЖК, а среди молодёжи до 24 лет таких 52%, при этом 80% опрошенных изучают отзывы жителей при выборе квартиры. Самый подробный отзыв написал житель Московской области, использовав 2509 символов (414 слов).

Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости Сергей Ерёмкин отметил, что чаще всего в отзывах упоминают звукоизоляцию, отношения с соседями, чистоту подъездов, детские площадки, озеленение, близость парков и наличие пунктов выдачи заказов. Лидерами по количеству отзывов стали Москва (12% от всех отзывов), Санкт-Петербург (8%), Московская область (7%), Краснодарский край (5%), а также Свердловская, Самарская, Ростовская, Челябинская области и Башкортостан (по 3%). На Авито Недвижимости насчитывается 4,7 тысячи локаций с отзывами, в 100 из них – более 1000 отзывов, а в шести городах (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Казань) – свыше 10 000.

Самые высокие оценки своему жилью ставят в Кабардино-Балкарии (4,7 балла), Дагестане (4,66), Чувашии (4,65), Мордовии, Бурятии, Кировской области (4,64) и Тюменской области (4,63). Среди городов-миллионников лидируют Омск (4,59), Пермь и Краснодар (4,57). Самые длинные отзывы пишут в Санкт-Петербурге (198 символов) и Ленинградской области (185), а также в Москве, Краснодарском крае, Калининградской (172) и Московской (171) областях, тогда как самые короткие – в Дагестане (107 символов), Кабардино-Балкарии (125) и Северной Осетии (126). Все данные по длине отзывов приведены для регионов с не менее чем тысячью отзывов.