В Общественной палате предложили предупреждать о рисках в банковской рекламе

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб выступил с инициативой обязать банки размещать в рекламе финансовых продуктов предупреждения о рисках для потребителей. По его мнению, такая мера должна быть аналогична предупреждениям на табачной и алкогольной продукции.

В ходе круглого стола на тему рекламы финансовых услуг Гриб заявил, что из-за неполной и недобросовестной рекламы банковских продуктов, а также низкого уровня финансовой грамотности страдают многие граждане. Он предложил указывать в рекламе потенциальные потери от инвестиционных продуктов и риски, связанные с различными финансовыми инструментами.

Замсекретаря ОП также высказался за ужесточение ответственности за недобросовестную рекламу. По его словам, штрафы для банков, вводящих потребителей в заблуждение, следует увеличивать в десятки и сотни раз, вплоть до миллиардов рублей. Гриб подчеркнул, что ведущие российские банки должны быть эталоном честности и прозрачности.

Особое внимание было уделено необходимости максимальной открытости как в рекламных материалах, так и в договорах, где важная информация часто печатается мелким шрифтом. Инициатива направлена на защиту прав потребителей и повышение финансовой грамотности населения.