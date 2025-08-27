Бывшая жена Диброва прокомментировала слухи об отношениях с семьей Товстика

Телеведущая Полина Диброва ответила на многочисленные вопросы подписчиков относительно своих отношений с бизнесменом Романом Товстиком и его семьей. В своих разъяснениях она опровергла ряд распространяемых в сети предположений.

В соцсетях Диброва заявила, что их расставание с экс-ведущим шоу «Кто хочет стать миллионером» прошло мирно и без внешнего вмешательства. Она подчеркнула, что сохранение добрых отношений стало возможным благодаря профессиональной работе адвокатов, а не финансовой поддержке нового избранника.

Отвечая на вопросы о детях Товстика, телеведущая категорически отвергла обвинения в настраивании их против матери. Она отметила, что двое детей по собственному желанию проживают с отцом, и подчеркнула, что никогда не планировала заниматься воспитанием неродных детей.

Диброва также опровергла информацию о покупке недвижимости, уточнив, что проживает в арендованном доме. Она выразила важность обеспечения детям возможности свободного общения с обоими родителями.

Касательно отношений с Еленой Товстик, Диброва сообщила, что они не общаются с 2017 года, опровергнув слухи о недавней дружбе. Она также отрицала какие-либо меркантильные или пиар-мотивы в своих действиях.