Школьникам и студентам Петербурга доступны льготные проездные билеты

В преддверии Дня знаний в Северной столице напоминают о льготных проездных билетах для учащихся.

Школьники могут приобрести единый месячный проездной на все виды городского транспорта за 797 рублей, а студенты — за 1599 рублей.

Как сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту, правом бесплатного проезда также наделены дети участников специальной военной операции.

За первые шесть месяцев текущего года школьники воспользовались льготой более 51 миллиона раз, а студенты — свыше 58 миллионов раз. Дети военнослужащих совершили почти 3 миллиона поездок. Оформить проездные можно в кассах метрополитена.

Ранее стало известно, что с 8 августа в Санкт-Петербурге произошел рост тарифов на проезд в городском общественном транспорте. Как сообщили в городском комитете по транспорту, среднее увеличение стоимости составило 6,5 процентов.

Цена одной поездки в метро повысилась с 81 до 86 рублей, а в наземном транспорте — с 75 до 80 рублей. Также был установлен единый тариф в 60 рублей для владельцев карт Подорожник и Единой карты петербуржца при использовании любого вида транспорта.