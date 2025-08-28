Альпинист Расторгуев погиб при камнепаде в Кабардино-Балкарии

Бывший президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев погиб в результате камнепада на горе Джанги-Тау в Кабардино-Балкарии.

По информации издания 360.ru, инцидент произошел во время восхождения, когда группа только начала движение по маршруту. Директор альпбазы «Безенги» Алий Анаев охарактеризовал произошедшее как несчастный случай, который невозможно было предвидеть.

В результате происшествия одна из участниц группы получила травмы и была эвакуирована санитарным вертолетом в больницу Нальчика. Третий альпинист не пострадал и самостоятельно спустился в лагерь. Как сообщили в республиканском управлении МЧС, эвакуация тела погибшего запланирована на 29 августа.

Знакомые Расторгуева охарактеризовали его как опытного спортсмена и отзывчивого человека. По их словам, он был серьезным инструктором и настоящим профессионалом в своем деле.