Сотрудников на удаленке имеют 39% российских компаний

Удаленный формат работы применяется сегодня в четырех из десяти российских компаний.

По данным исследования сервиса SuperJob, доля организаций с дистанционными сотрудниками достигла 39%. В опросе участвовали представители одной тысячи предприятий из всех федеральных округов.

Существенной разницы между Москвой, Санкт-Петербургом и другими регионами в этом вопросе не наблюдается. В столице удаленка есть в 42% компаний, в Северной столице — в 38%, а в целом по России — 39%. При этом лишь 4% респондентов сообщили о наличии в штате сотрудников, работающих из-за рубежа.

Работодатели остановились на точечном применении удаленного формата там, где это эффективно. Количество компаний с сотрудниками за границей сократилось с 9% в июне 2023 года до 4% в августе текущего года. В большинстве организаций на дистанционке трудится менее 10% персонала, и только у 9% компаний эта доля составляет от 10 до 20%. Данный формат прочно занял свою нишу в IT, продажах и инженерии.