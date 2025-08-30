В Петербурге суд арестовал подозреваемого в сбыте наркотиков несовершеннолетним

Калининский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Мера пресечения действует до 28 октября 2025 года.

Согласно материалам следствия, 28 августа 2025 года подозреваемый незаконно сбыл наркотическое средство мефедрон несовершеннолетним в квартире жилого дома на улице Ушинского. Также он предложил несовершеннолетним на безвозмездной основе употребить наркотическое средство, которое они употребили путем вдыхания через носовые пазухи.

Подозреваемый был задержан 29 августа 2025 года. В тот же день ему было предъявлено обвинение по пункту «в» части 4 статьи 228.1 УК РФ (два эпизода) и пункту «а» части 3 статьи 230 УК РФ. Обвиняемый отказался выразить отношение к предъявленным обвинениям.

Сторона защиты возражала против заключения под стражу, ходатайствуя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия. Расследование уголовного дела продолжается.