В Петербурге суд арестовал подозреваемого в сбыте наркотиков несовершеннолетним

Михаил Яковлев
Фото: Baltphoto

Калининский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Мера пресечения действует до 28 октября 2025 года.

Согласно материалам следствия, 28 августа 2025 года подозреваемый незаконно сбыл наркотическое средство мефедрон несовершеннолетним в квартире жилого дома на улице Ушинского. Также он предложил несовершеннолетним на безвозмездной основе употребить наркотическое средство, которое они употребили путем вдыхания через носовые пазухи.

Подозреваемый был задержан 29 августа 2025 года. В тот же день ему было предъявлено обвинение по пункту «в» части 4 статьи 228.1 УК РФ (два эпизода) и пункту «а» части 3 статьи 230 УК РФ. Обвиняемый отказался выразить отношение к предъявленным обвинениям.

Сторона защиты возражала против заключения под стражу, ходатайствуя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия. Расследование уголовного дела продолжается.

Терминал Port Favor вошел в программу промышленного туризма Ленобласти

Терминал по перевалке минеральных удобрений Port Favor в Усть-Луге стал участником программы развития промышленного туризма в Ленинградской области. Предприятие намерено сотрудничать с туроператорами и рассматривает это направление, в том числе как инструмент для привлечения квалифицированных кадров.В Port Favor рассказали, что готовы предложить гостям ознакомиться с процессом перевалки жидкого аммиака и понаблюдать за строительством новых мощностей для хранения и перевалки сухих минеральных удобрений, которое ведется в настоящее время.Сотрудники терминала проходят обучение для проведения экскурсий. Программа включает информацию о работе предприятия и промышленном потенциале региона. Также планируется включить в тур посещение музея Ижорской культуры в деревне Вистино и экотропы в Кургальском заказнике.Решение о включении терминала в программу было принято после визита на объект экспертной группы Агентства экономического развития ЛО (АЭРЛО) в...
Квесты: интересно, безопасно, прибыльно?

Индустрия квестов довольно долго регулировала себя самостоятельно, без вмешательства законодателей. Не исключено, что на пользу сфере квестов повлияло развитие агрегаторов - пользователям удобно, есть стимул и необходимость соблюдать правила, чтобы находиться в топе страниц и получать больше бронирований.Но и на GR-арене в последние годы было достаточно активно. Введение ГОСТ по детским квестам, законопроект в Заксобрании Санкт-Петербурга и так далее. Опасный экстрим в прошлом?Объяснять, что такое квест уже мало кому нужно. Разновидностей квестов много, особенно популярны так называемые перформансы — квесты с участием актеров. На перформансы приходится около 56-58% бронирований, и эта цифра продолжает расти. Такие квесты дают заряд эмоций и одновременно позволяют выплеснуть их благодаря более глубокому погружению в атмосферу. Задача организатора подобного квеста не только избежать физических травм,...
