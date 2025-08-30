Путин утвердил проведение юбилейных мероприятий к 225-летию Тютчева в 2028 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2028 году мероприятий, посвященных празднованию 225-летия со дня рождения поэта Федора Тютчева. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, глава государства поручил правительству в шестимесячный срок сформировать организационный комитет по подготовке и проведению празднования юбилея поэта, а также утвердить план основных мероприятий. Органам государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке памятных мероприятий.

В документе отмечается, что это решение принято с учетом значительного вклада Тютчева в развитие отечественной и мировой литературы. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Федор Тютчев — выдающийся русский поэт-мыслитель, автор известных стихотворений «Летний вечер», «Видение», «Бессонница» и других произведений. За свои литературные заслуги был удостоен государственных наград, включая ордена Святого Владимира III степени, Святого Станислава I степени и Святой Анны I степени.