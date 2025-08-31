В Петербурге направлено в суд дело о покушении на убийство

Следственный отдел по Фрунзенскому району Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Женщина обвиняется в покушении на убийство своего знакомого.

По данным следствия, вечером 15 июня обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Витебской Сортировочной, в ходе конфликта нанесла своему молодому человеку два удара ножом в область живота. Потерпевший был госпитализирован с полученными травмами, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Следствие провело комплекс процессуальных действий, включая судебные экспертизы, проверку показаний с участием потерпевшего, допросы обвиняемой и свидетелей. Обвиняемая частично признала свою вину, пишет ГСУ СК России по Петербургу.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Дело расследуется по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.