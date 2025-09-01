Врач Минина дала советы по подготовке к магнитной буре в сентябре

Сильная магнитная буря ожидается на планете вечером 1 сентября и продлится до 3 сентября.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, причиной явления стал мощный выброс плазмы на Солнце, который может нарушить работу спутников и систем навигации.

Как пишет 360.ru, уровень геомагнитных возмущений достигнет категории G3 по международной шкале, что соответствует сильным бурям. Как объясняют специалисты, это может привести к сбоям в работе спутниковой связи и систем GPS, а также вызвать полярные сияния на широтах 50-55 градусов.

Врач-терапевт Ольга Минина рекомендует в этот период больше отдыхать, избегать стрессов и употреблять продукты богатые магнием и калием. Особое внимание следует уделить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным артериальным давлением, которые могут острее реагировать на геомагнитные изменения.