Степашин рекомендовал книги Прилепина и Водолазкина для футболистов

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин поддержал инициативу Минспорта по созданию списка литературы для интеллектуального развития молодых футболистов.

Как сообщает ТАСС, член коллегии Минкультуры предложил включить в перечень произведения современных российских авторов — Захара Прилепина, Евгения Водолазкина, Павла Басинского и Александра Проханова.

Степашин отметил важность интеллектуального и культурного развития для спортсменов, учитывая кратковременность спортивной карьеры. Он упомянул о положительном опыте библиотеки в «Новогорск-Динамо», где многие футболисты активно пользуются литературой.

Среди спортивной литературы президент РКС особо выделил книгу «Матч смерти» Николетты Бортолотти о трагических событиях 1942 года, а также «Вратарь республики» Льва Кассиля. Он рекомендовал современным спортсменам обращаться к литературе во время длительных переездов на игры.