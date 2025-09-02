В Мариинском театре стартует цикл концертов Щедрина

Мариинский театр представил расширенную программу мероприятий в память о выдающемся композиторе Родионе Щедрине.

Как сообщает пресс-служба театра, в течение сентября на разных сценах учреждения пройдет серия из восьми концертов, посвященных творческому наследию мастера. Этот специальный цикл позволит зрителям познакомиться с разнообразием произведений знаменитого автора.

Цикл откроется 3 сентября масштабным исполнением первой части русской литургии для хора а капелла «Запечатленный ангел» под управлением Валерия Гергиева. В программу войдут знаковые оперные работы Щедрина, включая «Не только любовь», «Мертвые души», «Очарованный странник», «Боярыня Морозова», «Лолита» и «Левша», которые будут представлены в различные дни месяца.

Как подчеркивается в сообщении, Мариинский театр стал настоящим творческим домом для Щедрина в последний период его жизни. Репертуар театра сохраняет уникальную коллекцию произведений композитора, охватывающую как балетные постановки вроде «Конек-горбунок» и «Кармен-сюита», так и многочисленные симфонические сочинения. Ежегодно в учреждении проводился специальный фестиваль ко дню рождения мастера.