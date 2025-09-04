Экономика Петербурга показала рост в январе-июле 2025 года

Санкт-Петербург продемонстрировал устойчивый экономический рост в первые семь месяцев 2025 года. По данным Петростата, оборот организаций в городе увеличился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Ленинградской области рост составил 6,6%.

Основной вклад в экономическое развитие внесли организации оптовой и розничной торговли, а также обрабатывающие производства. На эти сектора пришлось 76% оборота в Санкт-Петербурге и 67% в области, пишет «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Промышленное производство в северной столице выросло на 5,9%. Наибольший рост показали обрабатывающие производства с приростом 7,5%, особенно выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (24%) и производство транспортного оборудования, включая судостроение и авиастроение (29%).

В Ленинградской области зафиксировано снижение промышленного производства на 2,1%, преимущественно из-за сокращения выпуска транспортного оборудования на 28,9%. При этом добыча полезных ископаемых в регионе выросла на 4,8%.

Как ранее отмечал вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, промышленность остается ключевым сектором экономики города, обеспечивая более половины его доходов. Положительная динамика в обрабатывающих производствах подтверждает устойчивость промышленного потенциала Северной столицы.