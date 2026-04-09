Россияне меньше всего доверяют НПФ и страховщикам при формировании пенсии

Больше двух третей россиян считают, что ответственность за их будущую пенсию должно нести государство, при этом уровень доверия к негосударственным пенсионным фондам и страховым компаниям остается самым низким. Главным барьером для личных накоплений эксперты называют нестабильность правил и слабую прозрачность пенсионной системы.

Свыше двух третей граждан России уверены, что ответственность за их будущую пенсию должно нести государство. При этом 32% опрошенных признали, что у них нет свободных средств для самостоятельных накоплений.

Главным барьером для формирования личных пенсионных накоплений остается недоверие к финансовой системе. Самые низкие показатели доверия зафиксированы у негосударственных пенсионных фондов с индексом -18 пунктов и у страховых компаний с индексом -12,2 пункта. Государственные структуры и корпоративные программы работодателей вызывают больше доверия. Об этом пишут «Известия».

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков пояснил, что нестабильность правил и слабая прозрачность пенсионной системы подрывают доверие к долгосрочным инструментам. Накопления на 10–15 лет вперед воспринимаются как рискованный шаг. Россияне опасаются обесценивания денег и того, что могут не дожить до получения выплат.

Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова добавила, что почти половина опрошенных не верит в существенную прибавку к выплатам. Недоверие подпитывается негативным прошлым опытом. Люди помнят финансовые пирамиды 1990-х годов, банкротства отдельных фондов и заморозку накопительной части пенсий.