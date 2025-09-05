Петербуржцы смогут вернуть больше налоговых вычетов

Государство расширило возможности для получения налоговых вычетов официально трудоустроенными гражданами Санкт-Петербурга.

Как сообщает «Вечерний Санкт-Петербург», увеличились как перечень допустимых расходов, так и максимальные суммы, с которых можно вернуть 13% налога. Это касается оплаты лечения, обучения, занятий спортом и других социально значимых трат.

По данным издания, общая сумма возвращаемого НДФЛ петербуржцам выросла с 21 миллиарда рублей в 2019 году до 30 миллиардов в 2024 году. С этого года можно получить вычет за сдачу норм ГТО при условии прохождения диспансеризации — до 2340 рублей. Также были увеличены лимиты по многим категориям расходов, что позволяет вернуть больше средств.

Для упрощения процесса оформления вычетов в многофункциональных центрах Петербурга запущен специальный сервис заполнения деклараций 3-НДФЛ. Услуга предоставляется за плату и пользуется популярностью — за первые дни работы через МФЦ подали сотни заявлений. Это особенно важно для старшего поколения, которому сложно разбираться с электронными системами.