Песков заявил о знакомстве Путина с современным сленгом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о знакомстве Владимира Путина с современным молодежным сленгом.

По словам представителя Кремля, глава государства регулярно сталкивается с проявлениями современной субкультуры через общение с внуками.

Как сообщает ТАСС, соответствующие вопросы возникли после посещения Путиным филиала национального центра «Россия» во Владивостоке, где ему продемонстрировали интерактивную экспозицию о разных стилях общения. Во время визита прозвучали такие выражения как «чилловая катка» и «гайз, эти траблы — полный кринж».

Песков подчеркнул, что подобная лексика никогда не используется президентом в повседневной рабочей обстановке и тем более на официальных совещаниях. Пресс-секретарь с улыбкой заверил, что на деловых встречах такой сленг абсолютно неприемлем. Данные комментарии были сделаны в рамках Восточного экономического форума.