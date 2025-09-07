Бывший дворецкий раскрыл детали выбора имени королем Чарльзом III

Экс-сотрудник королевской семьи Грант Харролд поделился подробностями решения монарха сохранить имя Чарльз при вступлении на престол в 2022 году. По словам бывшего дворецкого, это решение стало неожиданностью для многих в окружении короля.

Харролд отметил, что в приватных беседах обсуждалась возможность выбора имени Георг VII, чтобы избежать ассоциаций с предыдущими монархами по имени Чарльз, чье правление было омрачено трагическими событиями. Однако нынешний король, чье полное имя Чарльз Филип Артур Джордж, предпочел оставить первое имя.

По мнению экс-сотрудника, на это решение мог повлиять внук монарха принц Джордж, являющийся вторым в очереди на престол. Возможно, Чарльз III хотел сохранить имя Георг для будущего правления внука, подчеркнув таким образом преемственность поколений.

Харролд, проработавший семь лет в резиденции Хайгроув, также рассказал о повседневной жизни королевской семьи. По его словам, члены семьи вели себя проще, чем можно было ожидать, а принцесса Уэльская Кейт проявляла особую заботу о персонале, пишет Mirror.

Вступление Чарльза на престол произошло автоматически после кончины королевы Елизаветы II в соответствии с британской традицией мгновенной передачи власти. Выбор имени монарха всегда остается его личным решением и отражает как уважение к истории, так и взгляд на будущее династии.Вступление Чарльза на трон произошло автоматически после смерти королевы Елизаветы II, как это принято в Великобритании. Передача власти происходит мгновенно, и новый монарх сразу же становится главой государства.

История выбора имени для британских монархов всегда вызывает интерес у публики. В этот раз, как отмечает бывший дворецкий, за решением Чарльза скрывается не только уважение к традициям, но и личные чувства к семье и будущему страны.