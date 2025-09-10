Алла Пугачева рассказала о жизни в эмиграции и травле детей в школе

Алла Пугачева в новом интервью рассказала о деталях своей жизни за границей.

Народная артистка поделилась историей переезда из России вместе с мужем и детьми, взяв с собой лишь незначительную сумму денег. По словам певицы, одной из ключевых причин отъезда стала жесткая травля, с которой столкнулись ее дети Лиза и Гарри в школе.

Примадонна подтвердила, что до сих пор сохраняет свой знаменитый замок в деревне Грязь. Она сообщила, что некоторое время тайно приезжала в Россию для поддержания порядка в особняке, однако прекратила эти визиты около года назад. Пугачева выразила надежду, что ее дети однажды вернутся на родину, и именно для них она сохраняет это имущество.

Певица также подробно описала трудности адаптации в новой стране. Она подчеркнула, что решение об эмиграции было вынужденным и связано прежде всего с защитой детей от психологического давления.