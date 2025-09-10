Бастрыкин потребовал доклад о расследовании покушения на убийство из ревности

Глава Следственного комитета России взял на личный контроль расследование уголовного дела о покушении на убийство в Санкт-Петербурге.

Александр Бастрыкин поручил руководителю петербургского главка СК предоставить подробный доклад о ходе процессуальной деятельности по данному делу.

По информации пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации, инцидент произошел в августе 2025 года и связан с нападением женщины на свою знакомую из ревности. Телесюжет федерального канала привлек внимание к возможной роли супруга обвиняемой в подстрекательстве к преступлению, что вызвало общественный резонанс.

Следственные органы Главного следственного управления по Санкт-Петербургу ведут расследование по статье о покушении на убийство при квалифицирующих признаках. Бастрыкин потребовал доложить обо всех установленных обстоятельствах дела и доводах, прозвучавших в телевизионном сюжете.