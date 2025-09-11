Мужчина попал в больницу из-за возгорания авто в Шушарах

Одиннадцатого сентября в 12:37 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Ford Mondeo в поселке Шушары Пушкинского района. Инцидент произошел на Школьной улице в доме 6 корпус 2.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу, огнем была охвачена вся площадь транспортного средства. К ликвидации пожара привлекались две единицы спецтехники и десять сотрудников МЧС. Возгорание было полностью устранено к 13:07.

В результате происшествия пострадал мужчина, который был госпитализирован в медицинское учреждение. Точные обстоятельства возгорания устанавливаются. Сведения о других пострадавших не поступали.

Специалисты проводят проверку для определения причин возгорания автомобиля. На месте работали оперативные службы Пушкинского района.