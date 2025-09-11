Путин отметил возрастающий интерес молодежи к отечественной истории

Президент России Владимир Путин направил приветственный адрес участникам, организаторам и гостям Международных спортивных игр имени святого благоверного князя Александра Невского.

В обращении, опубликованном на официальном сайте Кремля, глава государства подчеркнул важность растущего интереса молодого поколения к историческому наследию страны.

Президент выразил удовлетворение широкой поддержкой инициативы проведения игр, которые вновь объединили в Санкт-Петербурге участников из многочисленных регионов России и зарубежных государств. Путин отметил, что подобные значимые проекты укрепляют преемственность поколений и демонстрируют искреннюю заинтересованность молодежи в изучении национальной истории и культурных корней.

Глава государства акцентировал, что соревнования, посвященные памяти князя Александра Невского, способствуют приобщению молодых людей к традиционным нравственным идеалам и ценностям, одновременно популяризируя здоровый и активный образ жизни.

Путин выразил уверенность, что игры, организуемые Патриаршей комиссией по вопросам физической культуры и спорта, станут запоминающимся событием и надолго сохранят свою вдохновляющую атмосферу. Президент пожелал всем участникам, гостям и организаторам достижений и ярких впечатлений.

В нынешнем году спортивные игры имени Александра Невского впервые приобрели международный статус. В мероприятиях принимают участие свыше 2500 юных спортсменов из 74 регионов Российской Федерации, а также представители Белоруссии, Индонезии, Казахстана, КНДР, Сербии и Таджикистана.