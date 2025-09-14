Грузовой состав сошел с рельсов в Лужском районе Ленобласти

В Ленинградской области произошел сход с рельсов грузового состава.

Как сообщает губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале, инцидент случился на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе. Тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с путей, однако жертв и пострадавших не зафиксировано.

В результате происхождения движение поездов было перекрыто в обоих направлениях. Из-за аварии задержано движение 10 пригородных электропоездов. К месту события незамедлительно направили два аварийно-восстановительных поезда из Санкт-Петербурга для ликвидации последствий и восстановления движения.

По словам главы региона, следователи начали проверку всех обстоятельств произошедшего. Одной из версий рассматривается возможная диверсия. Сотрудники правоохранительных органов и транспортной прокуратуры проводят необходимые мероприятия для установления точных причин инцидента.