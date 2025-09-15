Алексей Воробьев рассказал о семейном счастье с Аидой Гарифуллиной

Актер и певец Алексей Воробьев публично признался в любви своей супруге Аиде Гарифуллиной. Музыкант назвал оперную певицу своим главным жизненным приоритетом.

Воробьев раскрыл подробности своих семейных отношений после весенней тайной церемонии бракосочетания с оперной дивой Аидой Гарифуллиной. Музыкант в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ рассказал, что теперь вся его жизнь посвящена избраннице, и он делает все для ее счастья. Особое внимание Воробьев уделил отношениям с девятилетней дочерью Гарифуллиной Оливией, которую назвал своей великолепной дочерью.

Артист связал изменения в личной жизни с выходом своей книги стихов «Письмо в прошлое», отметив мистическое совпадение событий. Также Воробьев тепло отозвался о своей теще — заслуженном деятеле искусств и депутате Казанской городской думы Ляйле Ильдаровне. В свою очередь она охарактеризовала зятя как доброго, веселого и талантливого человека.