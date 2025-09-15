Понедельник, 15 сентября 2025
$84.38 €99.33 ¥11.83
18.9 C
Санкт-Петербург
Новости

Новый светофор появился на пути к «Диво острову»

Даниил Александров
Фото: Baltphoto

На перекрестке у станции метро «Крестовский остров» в Санкт-Петербурге был введен в эксплуатацию новый светофорный объект.

Перекресток Морского проспекта и улицы Рюхина по пути к парку «Диво остров» оборудовали светофором с регулируемым режимом работы. Новый объект оснащен устройствами звукового голосового сообщения для обеспечения безопасного пересечения проезжей части слабовидящими пешеходами. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Светофор подключен к Центру управления дорожным движением Северной столицы. Это позволяет оперативно корректировать его работу в зависимости от текущей дорожной ситуации.

В Комитете добавили, что всего в городской системе организации дорожного движения функционирует 1930 светофорных объектов.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

Новый терминал в Усть-Луге: связующее звено в экспорте минеральных удобрений

Терминал Port Favor, расположенный в порту Усть-Луга, имеет потенциал отгрузки до 200 тысяч тонн за один заход судна. Эта информация была представлена на расширенном заседании редакционного совета журнала «Гидротехника» (медиагруппа «ПортНьюс»), где директор проектов ООО «Морстройтехнология» Александр Богун изложил основные аспекты развития терминала.В своем выступлении Богун акцентировал внимание на важности комплексного подхода в строительстве, включающего восемь ключевых этапов. Каждый из них связан с определенными задачами, начиная от создания первой инфраструктуры и железнодорожного фронта длинной почти 7,5 км и заканчивая установкой купольных и хребтовых складов.Как сообщили в пресс-службе компании, в результате реализации проекта терминал обретет три причала общей длиной 819 метров, из которых два уже функционируют, а также складские мощности, позволяющие хранить до 510,7 тыс. тонн груза. Полная пропускная способность...
Читать далее
События

Фантастика, фэнтези и рок: как петербуржцы проводили лето 2025 года

Аналитики холдинга «МТС Медиа», который является частью цифровой экосистемы МТС, изучили предпочтения петербуржцев в выборе досуга летом 2025 года. Исследование показало, что свободное время жители Северной столицы чаще всего посвящали просмотру научной фантастики и комедий, а также читали литературу в жанре фэнтези и слушали рок- и рэп-композиции.Сервис KION сообщает, что по объему потребленного киноконтента за летний период Петербург занял третью строчку в общероссийском рейтинге. Наибольшую активность у экранов проявляла аудитория в возрасте 35–44 лет, причем как женская, так и мужская ее часть. Главной кинопремьерой для местных зрителей оказалась фантастическая драма «Кракен», где главную роль исполнил Александр Петров. Также горожане отдавали предпочтение более легким комедийным лентам, таким как «Три сестры», «Нереалити» и «Театральная зона».Помимо кино, популярным времяпрепровождением было чтение. Активность...
Читать далее

Популярное

дтп ленобласть смерть полиция зенит коронавирус суд авария убийство Россия Санкт-петербург петербург пожар владимир путин прокуратура проверка общество пулково выборы семья деньги конфликт нарушения задержание спорт штрафы ученые Госдума мчс банки доходы долги конкурс экономика Всеволожский район ребенок пенсии мвд росгвардия пенсионеры пенсионерка александр дрозденко опрос спасатели выплаты

Новости дня

Новости

Актер Дмитрий Лагачев умер от сердечного приступа

Новости

Ученый предупредил о втором пике магнитной бури вечером в понедельник

Культура

Воронцова рассказала о балансе между классикой и современностью в балете

Город

Петербург и «Сириус» договорились о сотрудничестве в транспортной сфере

Город

Трех судовладельцев привлекут к ответственности после рейда на Неве

Новости

Буланова опровергла слухи о долгах мужа-бизнесмена

Новости

За полгода кикшеринговые компании зафиксировали свыше 38 тысяч нарушений ПДД

Город

Банки могут столкнуться с потерями из-за внедрения цифрового рубля

Ленинградская область

Прокуратура нашла коррупционную схему в администрации Всеволожского района

Новости

Волонтеры ищут пропавшего в Петербурге 12-летнего мальчика

Новости

В среду движение на федеральной трассе «Кола» остановят из-за разводки моста

Новости

Подозреваемый в убийстве 15-летней девушки заключен под стражу

Город

С октября Эрмитаж вводит бесплатное посещение по четвергам и праздникам

Новости

В Госдуме рассказали о перспективах четырехдневной рабочей недели

Новости

Пулково подтвердил статус второго по загруженности аэропорта России

Новости

Буланова прокомментировала привычку Тимати ходить с 20 охранниками

Культура

Прилепин предложил ввести госзаказ на дружбу народов в России

Новости

Алексей Воробьев рассказал о семейном счастье с Аидой Гарифуллиной

Город

Активисты требуют вмешательства СК в ситуацию со сносом фабрики-кухни

Ленинградская область

Два курорта Ленинградской области пройдут проверку Минздрава

Новости

Подросток госпитализирован после наезда автомобиля на проспекте Наставников

Новости

Школьник в Петербурге проехался на сцепке электропоезда

Город

Троллейбусное депо на Сызранской улице модернизируют за 2,6 млрд рублей

Ленинградская область

Спасатели эвакуировали пенсионерку с балкона горящей квартиры в Отрадном

Культура

Шутливый ролик с «энергосберегающими» танцами был создан для критики Булановой

Новости

Суд постановил снести ресторан SunDay Ginza в Петербурге

Новости

Расторгуев отказался обсуждать свои гонорары с прессой

Новости

Пенсии для отдельных категорий россиян проиндексируют в октябре

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb