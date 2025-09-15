Новый светофор появился на пути к «Диво острову»

На перекрестке у станции метро «Крестовский остров» в Санкт-Петербурге был введен в эксплуатацию новый светофорный объект.

Перекресток Морского проспекта и улицы Рюхина по пути к парку «Диво остров» оборудовали светофором с регулируемым режимом работы. Новый объект оснащен устройствами звукового голосового сообщения для обеспечения безопасного пересечения проезжей части слабовидящими пешеходами. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Светофор подключен к Центру управления дорожным движением Северной столицы. Это позволяет оперативно корректировать его работу в зависимости от текущей дорожной ситуации.

В Комитете добавили, что всего в городской системе организации дорожного движения функционирует 1930 светофорных объектов.