Петербург и «Сириус» договорились о сотрудничестве в транспортной сфере

Санкт-Петербург и федеральная территория «Сириус» договорились о сотрудничестве в транспортной сфере. Стороны обсудят внедрение цифровых сервисов и обмен передовыми практиками.

Заместитель председателя городского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков провел рабочую встречу с представителями федеральной территории «Сириус», в ходе которой ознакомил коллег с ключевыми направлениями развития транспортного комплекса Северной столицы. В рамках переговоров обсуждались вопросы цифровизации, включая внедрение сервисов для фиксации нарушений ПДД, организацию дорожного движения, управление общественным транспортом и внедрение безналичной оплаты проезда.

Особый акцент был сделан на мерах по повышению привлекательности общественного транспорта, таких как система скидок при пересадках и льготы для отдельных категорий пассажиров. Было отмечено, что 85% транспортных средств адаптированы для маломобильных граждан, а 94% подвижного состава соответствуют экологическому стандарту Евро-5.

Весь наземный пассажирский транспорт оснащен кондиционерами и видеонаблюдением, а также интегрирован в единую систему управления. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

В свою очередь резиденты «Сириуса» представили разработки в сфере мониторинга нарушений ПДД пользователями средств индивидуальной мобильности и контроля за соблюдением правил судоходства. Данные проекты могут быть апробированы в Санкт-Петербурге в качестве пилотных.