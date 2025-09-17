Сотрудницу миграционного отдела в Петербурге подозревают во взятке на 2 млн 

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы управления по вопросам миграции. Главный специалист-эксперт подозревается в получении крупной взятки при исполнении своих служебных обязанностей.

По данным пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, женщина в течение четырех лет получала денежные средства от гражданина. Общая сумма взяток, зачисленных на ее счет и счет супруга, превысила 2 миллиона рублей. Взамен она обеспечивала приоритетное рассмотрение документов от иностранных граждан, которых представлял этот мужчина.

В настоящее время следователи выполняют комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности. Целью является сбор исчерпывающей доказательной базы по данному уголовному делу.