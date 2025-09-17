Волочкова захотела белый гроб с лебедем для похорон

Известная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась пожеланиями относительно своих будущих похорон.

В интервью блогеру Вере Ганеевой она детально описала все элементы церемонии. Артистка выразила желание быть похороненной в белом гробу с золотой надписью своего имени и изображением лебедя.

Особо она подчеркнула необходимость использования белых роз и традиционных балетных пуантов. Также Анастасия Волочкова упомянула о важности обустройства могилы для возможности посещения поклонниками.

Популярная балерина добавила, что надеется на спокойную кончину, но отмечает, что это событие не должно произойти в ближайшее время. Стоит отметить, что данное интервью вызвало активное обсуждение в социальных сетях и медиапространстве.

Ранее Волочкова неоднократно высказывала свое мнение на самые различные темы, чем привлекала внимание поклонников.