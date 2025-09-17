Петербург сокращает число торговых ларьков после жалоб горожан

Санкт-Петербург проводит планомерное сокращение количества нестационарных торговых объектов на городских улицах.

Как пояснил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в интервью «Фонтанке», такое решение стало ответом на многочисленные жалобы жителей на качество продукции, внешний вид ларьков и проблемы с уборкой прилегающих территорий в осенне-зимний период.

Особое внимание уделяется историческому центру, где размещение торговых объектов считается нецелесообразным из-за высокой туристической нагрузки и обилия стационарных магазинов. Вице-губернатор подчеркнул, что нестационарная торговля сохранится в труднодоступных районах, где отсутствует необходимая торговая инфраструктура.

По словам Полякова, в 2025 году было рассмотрено свыше 4 тысяч предложений по исключению точек размещения НТО из схемы, причем половина из них была одобрена. В настоящее время в схеме размещения остается 4,5 тысячи земельных участков, при этом договоры заключены на более чем 3 тысячи объектов.