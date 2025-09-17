В партии арахиса из Никарагуа обнаружена опасная муха-горбатка

Специалисты Россельхознадзора выявили опасного карантинного вредителя в крупной партии арахиса, прибывшей в порт Санкт-Петербурга. Партия очищенных орехов общим весом 100 тонн была поставлена из Никарагуа.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, при досмотре контейнера на дне было обнаружено живое насекомое. Лабораторные исследования Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» подтвердили, что это многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris) — опасный карантинный объект.

Ввоз данной партии арахиса на территорию России запрещен. Муха-горбатка способна быстро распространяться и переносить холеру, а ее личинки опасны для людей, животных и продуктов питания.

Стоит отметить, что в последнее время данный инцидент является не первым случаем обнаружением опасного насекомого.