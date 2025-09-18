В Шушарах на двух улицах могут установить регулируемые переходы

По обращениям жителей Санкт-Петербурга на Ростовской и Изборской улицах в Шушарах могут обустроить регулируемые пешеходные переходы.

Этот вопрос рассмотрели в ходе выездного совещания по организации дорожного движения и снижению аварийности в Пушкинском районе. В мероприятии участвовали директор подведомственного Комитету по транспорту СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» Андрей Мацарин, сотрудники ГАИ и представители районной администрации.

На совещании также обсудили возможность нанесения дорожной разметки на Школьной улице в Шушарах и установки знаков, запрещающих остановку транспортных средств на Октябрьском бульваре в Пушкине. По данным пресс-службы Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, окончательные решения будут приняты после проведения всех необходимых согласований с профильными ведомствами.

Подобные выездные комиссии регулярно проводятся в Северной столице для повышения безопасности дорожного движения. В ближайшее время планируются совещания в Петроградском и Кронштадтском районах города, где также будут рассмотрены проблемные участки улично-дорожной сети.