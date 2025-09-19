Пятница, 19 сентября 2025
Полицейские нашли 19 мешков с растительным наркотиком в поселке Новинки

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Сотрудники правоохранительных органов изъяли 19 мешков с растительным наркотиком на частном участке в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

В ходе расследования уголовного дела полицейские изъяли крупную партию запрещенных растений на территории частного земельного участка в поселке Новинки. В ходе оперативных мероприятий было обнаружено и конфисковано 19 мешков, содержащих высушенные части растений.

Правоохранители задержали 40-летнего владельца участка в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. Проведенная экспертиза установила, что общий вес изъятого растительного сырья превышает 3 килограмма, а его характер соответствует признакам запрещенных к обороту веществ.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылки наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности и выявление возможных соучастников. 

