Прокуратура проверяет обстоятельства травмы ребенка в метро

Прокуратура Петербургского метрополитена выясняет причины и обстоятельства травмирования несовершеннолетней на станции «Лиговский проспект».

По предварительным данным, инцидент произошел 20 сентября 2025 года, когда правая стопа ребенка попала между движущимися частями эскалатора.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга, пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. В настоящее время прокуратура проводит проверку по данному факту для оценки соблюдения законодательства о правах детей и безопасности транспортных услуг.

Параллельно следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проверочные мероприятия направлены на полное расследование инцидента.

Стоит сказать, что получение людьми травм в метрополитене происходит достаточно часто, однако каждый случай внимательно изучают специалисты, чтобы впредь не допустить подобного.